В Porsche заявили про серйозний намір створення команди “Формули-1”

Деталі

“Не секрет, що ми думаємо про “Формулу-1” також ми ведемо діалог з FIA, і ми налаштовані всерйоз. Проте рішення поки що не прийнято. Зараз зрозуміло одне: якщо таке рішення все ж таки буде, то ми не зможемо чекати занадто довго. Якщо є мета брати участь у гонці у 2025 році, то треба стартувати вже у певний час. Ось чим ми зараз зайняті”, — цитує слова Лауденбаха Motorsport.

Наразі у “Формулі-1” виступають десять команд.

Додамо

“Формула-1” — чемпіонат світу з кільцевих автоперегонів на автомобілях з відкритими колесами, який відбувається під егідою Міжнародної Автомобільної Федерації (FIA). Перш за все “формула” — це термін, який визначає набір правил, які обов’язкові до виконання всіма учасниками перегонів.

Нагадаємо

Нідерландський гонщик “Ред Булл” Макс Ферстаппен вийшов переможцем із гонки в рамках 13-го етапу чемпіонату “Формули-1” — Гран-прі Нідерландів.