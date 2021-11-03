В Porsche заявили о серьезном намерении создания команды “Формулы-1”
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Спортивный директор Porsche Томас Лауденбах рассказал о шагах компании, направленных на присоединение к “Формуле-1”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Motorsport.
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“Не секрет, что мы думаем о “Формуле-1” также мы ведем диалог с FIA, и мы настроены всерьез. Однако решение пока не принято. Сейчас понятно одно: если такое решение все же будет, то мы не сможем ждать слишком долго. Если есть цель участвовать в гонке в 2025 году, то надо стартовать уже в определенное время. Вот чем мы сейчас заняты”, — цитирует слова Лауденбаха Motorsport.
Сейчас в “Формуле-1” выступают десять команд.
Добавим
“Формула-1” — чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колесами, который проходит под эгидой Международной Автомобильной Федерации (FIA). Прежде всего "формула" - это термин, определяющий набор правил, которые обязательны к выполнению всеми участниками гонки.
Напомним
Нидерландский гонщик “Ред Булл” Макс Ферстаппен вышел победителем из гонки в рамках 13-го этапа чемпионата “Формулы-1”— Гран-при Нидерландов.