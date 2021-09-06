Ферстаппен став тріумфатором домашнього Гран-Прі "Формули-1"

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Нідерландський гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен вийшов переможцем із гонки в рамках 13-го етапу чемпіонату "Формули-1" - Гран-прі Нідерландів, передає УНН з посиланням на сайт утрніру.

Деталі

Він на 20,932 с випередив на фініші Льюїса Хемілтона з "Мерседеса". Трійку найкращих замкнув напарник Хемілтона по стайні – Валттері Боттас.

Також до залікової зони потрапили: Гаслі, Леклерк, Алонсо, Сайнз, Перес, Окон і Норріс.

В загальному заліку на перше місце вийшов Ферстаппен - 224,5 очок. Хемілтон став другим - 221,5. Далій йде Боттас (123).
Зауважимо, що у Кубку конструкторів лідирує "Мерседес" – 344,5, за ним йде "Ред Булл" – 332,5.

Доповнення

14-й етап чемпіонату - Гран-прі Італії пройде на Національному автодромі Монці 11-12 вересня.

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