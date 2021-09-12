В понеділок у Києві та області тепло та майже без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Києві та області в понеділок, 13 вересня, температура повітря прогріється до 25, а місцями до 27 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозами синоптиків завтра у столиці мінлива хмарність.
Без опадів, лише в другій половині дня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-14°, вдень близько 25°.
По області також очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.
З 14 -15 вересня почнеться поступове зниження температури. Вже 17 вересня за прогнозами синоптиків денний максимум очікується на рівні 19 градусів тепла.
Нагадаємо, синоптики прогнозують тепло на початку тижня по всій країні.