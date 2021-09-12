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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 27517 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 123051 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120027 просмотра

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В понедельник в Киеве и области тепло и почти без осадков

В понедельник в Киеве и области тепло и почти без осадков

Киев  •  УНН

 • 21338 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Киеве и области в понедельник, 13 сентября, температура воздуха прогреется до 25, а местами до 27 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозам синоптиков завтра в столице переменная облачность.

Без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-14°, днем около 25°.

По области также ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°.

С 14 -15 сентября начнется постепенное снижение температуры. Уже 17 сентября по прогнозам синоптиков дневной максимум ожидается на уровне 19 градусов тепла.

Напомним, синоптики прогнозируют тепло в начале недели по всей стране.

Украинские Национальные Новости

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