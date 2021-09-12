В понедельник в Киеве и области тепло и почти без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Киеве и области в понедельник, 13 сентября, температура воздуха прогреется до 25, а местами до 27 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
По прогнозам синоптиков завтра в столице переменная облачность.
Без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-14°, днем около 25°.
По области также ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 22-27°.
С 14 -15 сентября начнется постепенное снижение температуры. Уже 17 сентября по прогнозам синоптиков дневной максимум ожидается на уровне 19 градусов тепла.
Напомним, синоптики прогнозируют тепло в начале недели по всей стране.