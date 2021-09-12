Початок наступного тижня порадує теплом

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Завтра вдень та наступної ночі у західних та північних областях, у вівторок вдень в Карпатському регіоні та на Одещині синоптики прогнозують місцями невеликі короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Температура вночі 9-14°, на півдні до 17°; вдень 22-28°, 14-15 вересня у західних та північних областях зниження температури вночі до 5-11°, вдень до 16-22°.