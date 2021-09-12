Початок наступного тижня порадує теплом

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17 березня, 19:38 • 87980 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 112430 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 168790 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 149773 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 150265 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160606 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178012 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150122 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159273 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176068 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. 13 - 15 вересня в Україні за прогнозами синоптиків очікується тепла погода. Подекуди короткочасні дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

Завтра вдень та наступної ночі у західних та північних областях, у вівторок вдень в Карпатському регіоні та на Одещині синоптики прогнозують місцями невеликі короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Температура вночі 9-14°, на півдні до 17°; вдень 22-28°, 14-15 вересня у західних та північних областях зниження температури вночі до 5-11°, вдень до 16-22°.

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