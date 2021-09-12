Начало следующей недели порадует теплом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. 13 - 15 сентября в Украине ожидается теплая погода. Кое-где кратковременные дожди. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
Завтра днем и последующей ночью в западных и северных областях, во вторник днем в Карпатском регионе и в Одесской области синоптики прогнозируют местами небольшие кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.
Температура ночью 9-14°, на юге до 17°; днем 22-28°, 14-15 сентября в западных и северных областях понижение температуры ночью до 5-11°, днем до 16-22°.