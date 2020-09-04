В ОЗХЗ заявили, що отруєння Навального вважається застосуванням хімічної зброї

"Відповідно до конвенції про заборону хімічної зброї, будь-яке отруєння людини за допомогою нервово-паралітичного агента вважається застосуванням хімічної зброї. Таке твердження викликає серйозну заклопотаність. Держави-учасниці конвенції про заборону хімічної зброї вважають застосування хімічної зброї будь-ким за будь-яких обставин ганебним і таким, що повністю суперечить правовим нормам, встановленим міжнародним співтовариством", - сказано у заяві гендиректора ОЗХЗ.

За його словами, організація продовжує стежити за ситуацією і готова взаємодіяти з будь-якими державами-учасниками, які можуть запросити її допомогу, і надавати їм допомогу.

Нагадаємо, посли країн-учасниць НАТО проведуть позапланову зустріч 4 вересня. На засіданні обговорять ситуацію з Олексієм Навальним.

Як повідомляв УНН, раніше офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок".