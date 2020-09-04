В ОЗХО заявили, что отравление Навального считается применением химического оружия

"Согласно конвенции о запрещении химического оружия, любое отравление человека с помощью нервно-паралитического агента считается применением химического оружия. Такое утверждение вызывает серьезную озабоченность. Государства-участники конвенции о запрещении химического оружия считают применение химического оружия кем-либо при любых обстоятельствах предосудительным и полностью противоречащим правовым нормам, установленным международным сообществом", - сказано в заявлении гендиректора ОЗХО.

По его словам, организация продолжает следить за ситуацией и готова взаимодействовать с любыми государствами-участниками, которые могут запросить ее помощь, и оказывать им помощь.

Напомним, послы стран-участниц НАТО проведут внеплановую встречу 4 сентября. На заседании обсудят ситуацию с Алексеем Навальным.

Как сообщал УНН, ранее официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок".