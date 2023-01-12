В ОВА показали наслідки нічних обстрілів на Нікопольщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Окупаційна армія рф у ніч проти 12 січня обстріляла Нікопольський район. Як зазначає очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, росіяни стріляли з важкої артилерії, передає УНН.
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“Під вогонь потрапила Марганецька громада. На її територію прилетіли з десяток ворожих снарядів. Люди вціліли”, — написав Резніченко.
За його словами, у громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд. Масштаби завданої шкоди ще з’ясовуються.
Нагадаємо
У ніч проти 12 січня російська армія атакувала Запоріжжя. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомляв, що від нічних ударів по місту постраждали об’єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа. Також в результаті обстрілу знову зазнали ушкоджень й мирні будинки.