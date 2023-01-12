В ОВА показали последствия ночных обстрелов в Никопольском районе

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“Под огонь попала Марганецкая громада. На ее территорию прилетели с десяток вражеских снарядов. Люди уцелели”, — написал Резниченко.

По его словам, в громаде изуродованы несколько частных домов и хозяйственных построек. Масштабы нанесенного ущерба еще выясняются.

Напомним

В ночь на 12 января российская армия атаковала Запорожье. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщал, что от ночных ударов по городу пострадали об’объектах инфраструктуры. На месте возник пожар. Также в результате обстрелов снова получили повреждения и мирные дома.