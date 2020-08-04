В останній момент: Світоліна заявилася на завершальний турнір сезону "Великого шлему"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Перша ракетка України Еліна Світоліна в останній день заявок на US Open вирішила заявитися на змагання категорії "Великого шлему", повідомляє УНН із посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Раніше Світоліна заявляла про плани повернутися на корт на турнірі в Мадриді, але, як стало відомо, ці змагання з високою ймовірністю будуть скасовані.
Крім Світоліної, у заявці Відкритого чемпіонату США з'явилася чинна чемпіонка змагань — Бьянка Андрееску. Таким чином, усі тенісистки першої десятки, за винятком лідера рейтингу WTA Ешлі Барті, перебувають у заявці US Open.
Зазначимо, що перші 200 тенісисток у рейтингу WTA автоматично включаються в заявку US Open і Roland Garros, якщо не повідомляють про свою відмову від участі в змаганнях. Також у цьому сезоні тенісисткам дозволено зніматися з турнірів після дедлайну без штрафних санкцій.
Нагадаємо, що вперше за 75 років організатори скасували проведення "Вімблдону".