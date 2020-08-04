В останній момент: Світоліна заявилася на завершальний турнір сезону "Великого шлему"

Раніше Світоліна заявляла про плани повернутися на корт на турнірі в Мадриді, але, як стало відомо, ці змагання з високою ймовірністю будуть скасовані.

Крім Світоліної, у заявці Відкритого чемпіонату США з'явилася чинна чемпіонка змагань — Бьянка Андрееску. Таким чином, усі тенісистки першої десятки, за винятком лідера рейтингу WTA Ешлі Барті, перебувають у заявці US Open.

Зазначимо, що перші 200 тенісисток у рейтингу WTA автоматично включаються в заявку US Open і Roland Garros, якщо не повідомляють про свою відмову від участі в змаганнях. Також у цьому сезоні тенісисткам дозволено зніматися з турнірів після дедлайну без штрафних санкцій.

Нагадаємо, що вперше за 75 років організатори скасували проведення "Вімблдону".