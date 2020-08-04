В последний момент: Свитолина заявилась на завершающий турнир сезона "Большого шлема"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103791 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113192 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118084 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152441 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117312 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142843 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104540 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102872 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105212 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102325 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В последний момент: Свитолина заявилась на завершающий турнир сезона "Большого шлема"

В последний момент: Свитолина заявилась на завершающий турнир сезона "Большого шлема"

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина в последний день заявок на US Open решила заявиться на соревнования категории "Большого шлема", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Ранее Свитолина заявляла о планах вернуться на корт на турнире в Мадриде, но, как стало известно, эти соревнования с высокой вероятностью будут отменены.

Кроме Свитолиной, в заявке Открытого чемпионата США появилась действующая чемпионка соревнований - Бьянка Андрееску. Таким образом, все теннисистки первой десятки, за исключением лидера рейтинга WTA Эшли Барти, находятся в заявке US Open.

Отметим, что первые 200 теннисисток в рейтинге WTA автоматически включаются в заявку US Open и Roland Garros, если не сообщают о своем отказе от участия в соревнованиях. Также в этом сезоне теннисисткам разрешено сниматься с турниров после дедлайна без штрафных санкций.

Напомним, что впервые за 75 лет организаторы отменили проведение "Уимблдона".

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