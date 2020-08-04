В последний момент: Свитолина заявилась на завершающий турнир сезона "Большого шлема"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Первая ракетка Украины Элина Свитолина в последний день заявок на US Open решила заявиться на соревнования категории "Большого шлема", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Ранее Свитолина заявляла о планах вернуться на корт на турнире в Мадриде, но, как стало известно, эти соревнования с высокой вероятностью будут отменены.
Кроме Свитолиной, в заявке Открытого чемпионата США появилась действующая чемпионка соревнований - Бьянка Андрееску. Таким образом, все теннисистки первой десятки, за исключением лидера рейтинга WTA Эшли Барти, находятся в заявке US Open.
Отметим, что первые 200 теннисисток в рейтинге WTA автоматически включаются в заявку US Open и Roland Garros, если не сообщают о своем отказе от участия в соревнованиях. Также в этом сезоне теннисисткам разрешено сниматься с турниров после дедлайна без штрафных санкций.
Напомним, что впервые за 75 лет организаторы отменили проведение "Уимблдона".