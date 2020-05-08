В ОРДЛО спостерігається забруднення водосховищ та інших водойм - Мінреінтеграції

“За умови скорочення дотацій з РФ економіка і соціальна сфера ТОТ ДЛО ризикують опинитися на межі колапсу. Це вже проявляється у неспроможності забезпечувати екологічну безпеку і належний стан критичної інфраструктури. Мінреінтеграції вже повідомляло про забруднення Волинцівського водосховища (ТОТ ДО, район міста Єнакієве), що забезпечує питною водою понад 300 тис. осіб, та Ісаковського водосховища (ТОТ ЛО, район міста Алчевськ), де одночасно існує ризик зникнення річки Біла. Також у місті Горлівка, де здійснюється водовідлив з шахти ім.В.Леніна, через дрібні водойми забруднена вода потрапляє до річки Кривий Торець”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що Мінреінтеграції звертає увагу міжнародної спільноти на невиконання державою-окупантом своїх обов’язків щодо захисту життя і здоров’я цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше УНН повідомляв, що з кінця 2019 року внаслідок злочинної недбалості російських окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей порушено роботу двох водосховищ і спричинено їх забруднення.