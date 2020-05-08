В ОРДЛО наблюдается загрязнение водохранилищ и других водоемов - Минреинтеграции

"При условии сокращения дотаций из РФ экономика и социальная сфера ВОТ ДЛО рискуют оказаться на грани коллапса. Это уже проявляется в неспособности обеспечивать экологическую безопасность и надлежащее состояние критической инфраструктуры. Минреинтеграции уже сообщало о загрязнении Волынцевского водохранилища (ВОТ ДО, район города Енакиево), что обеспечивает питьевой водой более 300 тыс. человек, и Исаковского водохранилища (ВОТ ЛО, район города Алчевск), где одновременно существует риск исчезновения реки Белая. Также в городе Горловка, где осуществляется водоотлив из шахты им.В.Ленина, через мелкие водоемы загрязненная вода попадает в реку Кривой Торец", - говорится в сообщении.

Указано, что Минреинтеграции обращает внимание международного сообщества на невыполнение государством-оккупантом своих обязанностей по защите жизни и здоровья гражданского населения на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее УНН сообщал, что с конца 2019 года в результате преступной небрежности российских оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей нарушена работа двух водохранилищ и вызвано их загрязнения.