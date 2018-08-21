В ОРДЛО приховують десятки українських заручників - Геращенко

"Почали обговорювати списки утримуваних в ОРДЛО. Проблема в тому, що ОРДЛО не підтверджують десятки утримуваних, приховують їх. А від України вимагають передати сотні злочинців, серед них і засуджених росіян", - зазначила вона.



За словами Геращенко, українська сторона робить все можливе, аби наблизити наступний етап звільнення заручників.



Як повідомляв УНН, бойовики тортурами вибили "зізнання у шпигунстві" від утримуваного в ОРДЛО журналіста Станіслава Асєєва.



