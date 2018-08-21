В ОРДЛО приховують десятки українських заручників - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Під час зустрічі у Мінську робочих підгруп у межах тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, сторони почали обговорювати списки утримуваних в ОРДЛО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради, учасниця мінських переговорів з гуманітарних питань Ірина Геращенко, передає УНН.
"Почали обговорювати списки утримуваних в ОРДЛО. Проблема в тому, що ОРДЛО не підтверджують десятки утримуваних, приховують їх. А від України вимагають передати сотні злочинців, серед них і засуджених росіян", - зазначила вона.
За словами Геращенко, українська сторона робить все можливе, аби наблизити наступний етап звільнення заручників.
Як повідомляв УНН, бойовики тортурами вибили "зізнання у шпигунстві" від утримуваного в ОРДЛО журналіста Станіслава Асєєва.