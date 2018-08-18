Бойовики тортурами вибили із Асєєва "зізнання у шпигунстві" - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. "Зізнання у шпигунстві" від журналіста Cтаніслава Асєєва було досягнуто бойовиками в ОРДЛО за допомогою тортур. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловила перший заступник голови Верховної Ради, учасниця мінських переговорів з гуманітарних питань Ірина Геращенко, передає УНН.
"Бойовики вибили з журналіста Станіслава Асєєва "зізнання в шпигунстві". Цей жах показали по російському пропагандистському ТБ. В мене немає жодних сумнівів, що ці "зізнання" вибивалися під тортурами. Станіслава утримують в повній ізоляції, до нього не допускають родичів, ОБСЄ, МКЧХ, й навіть не в Донецькому СІЗО, а в новоствореному концтаборі на колишньому заводі", - написала вона.
Геращенко також додала, що на наступному засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, яке відбудеться 21-22 серпня, українська сторона буде вимагати допуску до українського журналіста координатора ОБСЄ в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тоні Фріша.
"У Мінську ми звернемо увагу росіян на дії їх підопічних з ОРДЛО, які катують журналіста. Й вимагатимемо негайного допуску до Стаса координатора ОБСЄ Тоні Фріша", - підкреслила Геращенко.
Вона додала, що Асєєв внесений до списків на обмін, проте звільнення заручників заблоковано.
"… враження, що Кремль не збирається поки нікого відпускати, ні напівживого Олега Сенцова, ні морально пригніченого Стаса, ні з в'язниць РФ, ні з окупованих територій", - резюмувала Геращенко.
Нагадаємо, українського журналіста, блорега Станіслава Асєєва понад рік утримують в полоні бойовики в ОРДЛО.