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В ОРДЛО скрывают десятки украинских заложников - Геращенко

Киев • УНН

 • 8653 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Во время встречи в Минске рабочих подгрупп в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, стороны начали обсуждать списки находящихся в ОРДЛО. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, участница минских переговоров по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко, передает УНН.

В ОРДЛО скрывают десятки украинских заложников - Геращенко

"Начали обсуждать списки находящихся в ОРДЛО. Проблема в том, что ОРДЛО не подтверждают десятки удерживаемых, скрывают их. А от Украины требуют передать сотни преступников, среди них и осужденных россиян", - отметила она.

По словам Геращенко, украинская сторона делает все возможное, чтобы приблизить следующий этап освобождения заложников.

Как сообщал УНН, боевики пытками выбили "признание в шпионаже" от удерживаемого в ОРДЛО журналиста Станислава Асеева.

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