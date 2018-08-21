В ОРДЛО скрывают десятки украинских заложников - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Во время встречи в Минске рабочих подгрупп в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, стороны начали обсуждать списки находящихся в ОРДЛО. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, участница минских переговоров по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко, передает УНН.
"Начали обсуждать списки находящихся в ОРДЛО. Проблема в том, что ОРДЛО не подтверждают десятки удерживаемых, скрывают их. А от Украины требуют передать сотни преступников, среди них и осужденных россиян", - отметила она.
По словам Геращенко, украинская сторона делает все возможное, чтобы приблизить следующий этап освобождения заложников.
Как сообщал УНН, боевики пытками выбили "признание в шпионаже" от удерживаемого в ОРДЛО журналиста Станислава Асеева.