В ОРДЛО скрывают десятки украинских заложников - Геращенко

"Начали обсуждать списки находящихся в ОРДЛО. Проблема в том, что ОРДЛО не подтверждают десятки удерживаемых, скрывают их. А от Украины требуют передать сотни преступников, среди них и осужденных россиян", - отметила она.



По словам Геращенко, украинская сторона делает все возможное, чтобы приблизить следующий этап освобождения заложников.



Как сообщал УНН, боевики пытками выбили "признание в шпионаже" от удерживаемого в ОРДЛО журналиста Станислава Асеева.



