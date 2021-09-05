В ОП розповіли, хто рекомендував нагородити орденом будівельника найдорожчої громадської вбиральні

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"Подання про нагородження О.М.Харченка орденом "За заслуги" І ступеня було внесено Харківською обласною державною адміністрацією відповідно до вимог Порядку представлення до нагородження та вручення державних нагород України, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 2003 року № 138", - повідомили в ОП.

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Компанія Харченка, як раніше повідомляв УНН, в цьому році отримала понад 30 млн грн з бюджету Харкова на будівництво громадського туалету в місцевому зоопарку.

Вартість громадської вбиральні вже прирівняли до приватного маєтку зі своїми озерами і кортом, а також мавзолею Леніна. Вважається, що це найдорожчий громадський туалет в Україні, який буде побудований за гроші платників податків.

Сам Харченко є членом виконкому Харківської міськради, який очолює секретар і в.о. мера Ігор Терехов.

Про близькі відносини Харченка і Терехова свідчить той факт, що до Дня будівельника Терехов обрав колектив саме цієї компанії для публічних привітань.