В ОП рассказали, кто рекомендовал наградить орденом строителя самой дорогой общественной уборной
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил главе харьковской строительной компании "Трест Жилстрой-1" Александру Харченко орден "За заслуги" I степени по представлению Харьковской областной государственной администрации. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Офиса Президента Украины.
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"Представление о награждении А.М.Харченко орденом "За заслуги" I степени были внесены Харьковской областной государственной администрацией в соответствии с требованиями Порядка представления к награждению и вручению государственных наград Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 19 февраля 2003 года № 138", - сообщили в ОП.
Добавим
Компания Харченко, как ранее сообщал УНН, в этом году получила более 30 млн грн из бюджета Харькова на строительство общественного туалета в местном зоопарке.
Стоимость общественной уборной уже приравняли к частному имению со своими озерами и кортом, а также мавзолею Ленина. Считается, что это самый дорогой общественный туалет в Украине, который будет построен за деньги налогоплательщиков.
Сам Харченко является членом исполкома Харьковского горсовета, который возглавляет секретарь и и.о. мэра Игорь Терехов.
О близких отношениях Харченко и Терехова свидетельствует тот факт, что ко Дню строителя Терехов выбрал коллектив именно этой компании для публичных поздравлений.