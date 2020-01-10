В ОП повідомили подробиці другої розмови Зеленського і Трюдо

За інформацією Офісу, Володимир Зеленський повідомив, що перебуває на зв’язку з різними державами, зокрема, наголосив, що 10 січня мав розмову з Державним секретарем США Майком Помпео та зустрічався з представниками посольств Сполучених Штатів і Великої Британії в Україні. Українські експерти аналізують отримані дані. Всі версії причин авіакатастрофи вважаються можливими.

Президент України підтвердив, що іранська сторона сприяє розслідуванню й надала доступ до території авіакатастрофи, фрагментів літака та “чорних скриньок”.

“Сторони погодилися, що необхідно зменшити кількість спекуляцій щодо трагедії й усіляко сприяти проведенню об’єктивного та всебічного розслідування”, — йдеться у повідомленні.

Раніше глава МЗС України Пристайко повідомив про нову розмову із Трюдо.

Нагадаємо, 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак вже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

Напередодні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

За словами неназваного джерела CNN, знайомого з даними розвідки США, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії.

Джерело стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії.

Іран заперечує, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

Раніше у РНБО заявили про три "закриті" версії катастрофи літака МАУ в Ірані.

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський сьогодні повідомив, що версія про влучання ракети в літак авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, що розбився у середу в Ірані, не виключається, але не є підтвердженою.