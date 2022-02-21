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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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В ООС спростували взяття в полон українських військовослужбовців

В ООС спростували взяття в полон українських військовослужбовців

Київ • УНН

 • 108810 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Цілковитою вигадкою є повідомлення російських ЗМІ щодо буцімто спроби проникнення на територію РФ української диверсійно-розвідувальної групи та взяття в полон українських військовослужбовців. Про це повідомив начальник пресслужби Об’єднаних сил Павло Ковальчук під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

“Противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації. Цілковитою вигадкою є повідомлення російських ЗМІ щодо буцімто спроб проникнення на територію РФ української диверсійно-розвідувальної групи та взяття в полон наших військовослужбовців. Все це продукти російської фабрики фейків”, — розповів Ковальчук.

Деталі

Він наголосив, що Об’єднані сили не ведуть і не планують жодних наступальних дій.

“За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях, здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів та створюють інші провокації для нагнітання ситуації”, — зазначив Ковальчук.

Додамо

Голова ФСБ Олександр Бортніков під час засідання Ради безпеки РФ заявив, що український військовослужбовець, який брав участь у “прориві кордону РФ”, нібито був “взятий в полон”.

Доповнення

На Донбасі станом на 20:00 зафіксовано близько 60 ворожих порушень “режиму тиші”. У результаті помер один український військовий, ще п’ятеро отримали осколкові поранення.

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