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15 марта, 19:03 • 100022 просмотра

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В ООС опровергли взятие в плен украинских военнослужащих

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Полнейшим вымыслом являются сообщения российских СМИ о якобы попыток проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы и взятие в плен украинских военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук во время брифинга, передает УНН.

Цитата

“Противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации. Полнейшим вымыслом являются сообщения российских СМИ о якобы попытке проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы и взятие в плен наших военнослужащих. Все это продукты российской фабрики фейков”, — рассказал Ковальчук.

Детали

Он подчеркнул, что Объединенные силы не ведут и не планируют никаких наступательных действий.

“При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами взрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях, совершают хаотичные обстрелы населенных пунктов и создают другие провокации для нагнетания ситуации”, — отметил Ковальчук.

Добавим

Глава ФСБ Александр Бортников во время заседания Совета безопасности РФ заявил, что украинский военнослужащий, который участвовал в “прорыве границы РФ”, якобы был “взят в плен”.

Дополнение

На Донбассе по состоянию на 20:00 зафиксировано около 60 вражеских нарушений “режима тишины”. В итоге погиб один украинский военный, еще пятеро получили осколочные ранения.

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