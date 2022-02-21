ООС: бойовики близько 60 разів порушили "тишу" на Донбасі, один військовий загинув, п'ятеро поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. На Донбасі станом на 20:00 зафіксовано близько 60 ворожих порушень “режиму тиші”. У результаті помер один український військовий, ще п'ятеро отримали осколкові поранення. Про це повідомив начальник пресслужби Об'єднаних сил Павло Ковальчук під час брифінгу, передає УНН.
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“Сьогодні станом на 20 годину з боку російських окупаційних військ зафіксовано 59 порушення режиму припинення вогню, з них 48 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, — повідомив Ковальчук.
Деталі
За його словами, противник задіяв артилерійські системи калібру 152 мм та 120 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, протитанкові ракетні комплекси та безпілотні літальні апарати для скидання пострілів ВОГ-17, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
“Внаслідок обстрілів п’ять військовослужбовців отримали осколкові поранення та знаходяться у лікувальних закладах. Стан здоров’я різної важкості. Один військовослужбовець зазнав поранення не сумісні із життям”, — розповів Ковальчук.
Доповнення
Через обстріл бойовиками селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох — поранено. Ще один воїн поранений у Водяному.