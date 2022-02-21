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ООС: боевики около 60 раз нарушили "тишину" на Донбассе, один военный погиб, пятеро ранены

Киев • УНН

 • 82158 просмотра

КиЇВ. 21 февраля. УНН. На Донбассе по состоянию на 20:00 зафиксировано около 60 вражеских нарушений “режима тишины”. В итоге погиб один украинский военный, еще пятеро получили осколочные ранения. Об этом сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук во время брифинга, передает УНН.

Цитата

“Сегодня по состоянию на 20 час со стороны российских оккупационных войск зафиксировано 59 нарушений режима прекращения огня, из них 48 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, — сообщил Ковальчук.

Детали

По его словам, противник применил артиллерийские системы калибра 152 мм и 120 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты для сброса выстрелов ВОГ-17, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

“В результате обстрелов пять военнослужащих получили осколочные ранения и находятся в лечебных учреждениях. Состояние здоровья разной тяжести. Один военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью”, — рассказал Ковальчук.

Дополнение

Из-за обстрела боевиками поселка Зайцевое погибли двое военнослужащих, трое — ранены. Еще один воин ранен в Водяном.

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