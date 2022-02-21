Обстріл на Донеччині: загинули двоє військових
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Через обстріл бойовиками селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох - поранено. Ще один воїн поранений у Водяному. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Донецької області.
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“Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох — поранено. Ще один воїн поранений у Водяному. Попередня кваліфікація — ст. 258 ККУ (терористичний акт). Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Також повідомляється, що близько 17:20 в селищі Новолуганське снаряд влучив у квартиру на другому поверсі, також під вогнем опинився колишній гуртожиток, де зараз функціонують магазини. Загинув 51-річний житель селища. Пошкоджено газогін.
“На місце виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Бахмутського райвідділу поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни)”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, протягом доби через обстріли окупаційних військ зафіксовано вісім пошкоджень інфраструктури. Без водопостачання залишилася Авдіївка та навколишні села, а також Мар’їнка, Красногорівка та Верхньоторецьке. Електропостачання відсутнє в Красногорівці, а також двох населених пунктах поблизу Торецька — Дружба та Озарянівка.
Додамо
Сьогодні станом на 17:00 російські бойовики 54 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення.