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Обстріл на Донеччині: загинули двоє військових

Обстріл на Донеччині: загинули двоє військових

Київ • УНН

 • 260229 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Через обстріл бойовиками селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох - поранено. Ще один воїн поранений у Водяному. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Донецької області.

Цитата

“Внаслідок обстрілу селища Зайцеве загинули двоє військовослужбовців, трьох — поранено. Ще один воїн поранений у Водяному. Попередня кваліфікація — ст. 258 ККУ (терористичний акт). Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Також повідомляється, що близько 17:20 в селищі Новолуганське снаряд влучив у квартиру на другому поверсі, також під вогнем опинився колишній гуртожиток, де зараз функціонують магазини. Загинув 51-річний житель селища. Пошкоджено газогін.

“На місце виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Бахмутського райвідділу поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни)”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, протягом доби через обстріли окупаційних військ зафіксовано вісім пошкоджень інфраструктури. Без водопостачання залишилася Авдіївка та навколишні села, а також Мар’їнка, Красногорівка та Верхньоторецьке. Електропостачання відсутнє в Красногорівці, а також двох населених пунктах поблизу Торецька — Дружба та Озарянівка.

Додамо

Сьогодні станом на 17:00 російські бойовики 54 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення.

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