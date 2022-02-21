Обстрел в Донецкой области: погибли двое военных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Из-за обстрела боевиками поселка Зайцево погибли двое военнослужащих, трое - ранены. Еще один воин ранен в Водяном. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.
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“В результате обстрела поселка Зайцевое погибли двое военнослужащих, трое — ранены. Еще один воин ранен в Водяном. Предварительная квалификация - ст. 258 УК (террористический акт). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется”, — говорится в сообщении.
Детали
Также сообщается, что около 17:20 в поселке Новолуганское снаряд попал в квартиру на втором этаже, также под огнем оказалось бывшее общежитие, где сейчас функционируют магазины. Погиб 51-летний житель поселка. Поврежден газопровод.
“На место выехала следственно-оперативная группа и руководство Бахмутского райотдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, в течение суток из-за обстрелов оккупационных войск зафиксировано восемь повреждений инфраструктуры. Без водоснабжения осталась Авдеевка и окрестные села, а также Марьинка, Красногоровка и Верхнеторецкое. Электроснабжение отсутствует в Красногоровке, а также двух населенных пунктах вблизи Торецка — Дружба и Озаряновка.
Добавим
Сегодня по состоянию на 17:00 российские боевики 54 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения.