ООС: на Донбасі бойовики 54 рази порушили “тишу”, чотири військових отримали осколкові поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Станом на 17:00 російські бойовики 54 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на штаб ООС.
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“Станом на 17 годину, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 54 порушення, 45 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я різної важкості.
Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
Доповнення
На Донбасі станом на 16:00 було зафіксовано понад 30 ворожих порушень “режиму тиші”. У результаті постраждало двоє українських військовослужбовців.