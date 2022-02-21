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ООС: на Донбасі бойовики 54 рази порушили “тишу”, чотири військових отримали осколкові поранення

ООС: на Донбасі бойовики 54 рази порушили “тишу”, чотири військових отримали осколкові поранення

Київ • УНН

 • 174544 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Станом на 17:00 російські бойовики 54 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення. Про це УНН повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Цитата

“Станом на 17 годину, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 54 порушення, 45 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що внаслідок обстрілів чотири військовослужбовці отримали осколкові поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я різної важкості.

Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Доповнення

На Донбасі станом на 16:00 було зафіксовано понад 30 ворожих порушень “режиму тиші”. У результаті постраждало двоє українських військовослужбовців.

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