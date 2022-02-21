ООС: на Донбассе боевики 54 раза нарушили “тишину”, четыре военных получили осколочные ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. По состоянию на 17:00 российские боевики 54 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на штаб ООС.
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“По состоянию на 17 час, 21 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 54 нарушения, 45 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести.
Также, зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.
Дополнение
На Донбассе по состоянию на 16:00 было зафиксировано более 30 вражеских нарушений “режима тишины”. В результате пострадали двое украинских военнослужащих.