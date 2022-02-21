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ООС: на Донбассе боевики 54 раза нарушили “тишину”, четыре военных получили осколочные ранения

Киев • УНН

 • 174538 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. По состоянию на 17:00 российские боевики 54 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на штаб ООС.

Цитата

“По состоянию на 17 час, 21 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 54 нарушения, 45 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в результате обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья разной тяжести.

Также, зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.

Дополнение

На Донбассе по состоянию на 16:00 было зафиксировано более 30 вражеских нарушений “режима тишины”. В результате пострадали двое украинских военнослужащих.

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