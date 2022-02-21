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The Washington Post

ООС: бойовики понад 30 разів порушили "тишу" на Донбасі, постраждало двоє військових

ООС: бойовики понад 30 разів порушили "тишу" на Донбасі, постраждало двоє військових

Київ • УНН

 • 76871 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. На Донбасі станом на 16:00 зафіксовано понад 30 ворожих порушень “режиму тиші”. У результаті постраждало двоє українських військовослужбовців. Про це повідомив начальник пресслужби Об'єднаних сил Павло Ковальчук під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні, станом на 16:00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 32 порушення режиму припинення вогню, 31 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, — повідомив Ковальчук.

Деталі

За його словами, внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав бойове травмування.

“Стан його здоров’я задовільний. Ще один воїн отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі. Стан його здоров’я важкий. Обом військовослужбовцям надана необхідна медична допомога та проведена евакуація до лікувальних закладів”, — розповів Ковальчук.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що станом на 12 годину на Донбасі вже було зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню.

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