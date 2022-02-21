ООС: боевики более 30 раз нарушили "тишину" на Донбассе, пострадало двое военных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. На Донбассе по состоянию на 16:00 зафиксировано более 30 вражеских нарушений “режима тишины”. В результате пострадали двое украинских военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук во время брифинга, передает УНН.
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“Сегодня, по состоянию на 16:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 32 нарушения режима прекращения огня, 31 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, — сообщил Ковальчук.
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По его словам, в результате обстрелов один военнослужащий получил боевое травмирование.
"Состояние его здоровья удовлетворительное. Еще один воин получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном предмете. Состояние его здоровья тяжелое. Обоим военнослужащим оказана необходимая медицинская помощь и проведена эвакуация в лечебные учреждения”, — рассказал Ковальчук.
Дополнение
Ранее сообщалось, что по состоянию на 12 часов на Донбассе уже было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня.