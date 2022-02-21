Зранку зафіксовано 21 обстріл, Станицю Луганську обстрілювали протягом години – штаб ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Станом на 12 годину на Донбасі вже зафіксовано 21 порушення режиму припинення вогню. Про це повідомив начальник пресслужби ООС Павло Ковальчук, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Сьогодні станом на 12 годину з боку російсько-окупаційних військ зафіксоване 21 порушення режиму припинення вогню. З них 20 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, - повідомив Ковальчук.
Як повідомили в штабі ООС, противник застосував артилерійські системи, протитанкові ракетні комплекси та безпілотні літальні апарати, гранатомети та великокаліберні кулемети. Також сьогодні протягом майже години обстрілювали Станицю Луганську - по ній було випущено 140 артснарядів калібру 122 мм.
Додамо
Упродовж минулої доби, 20 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 80 порушень, 72 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Протягом цієї доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень, 8 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.