Утром зафиксирован 21 обстрел, Станицу Луганскую обстреливали в течение часа – штаб ООС

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. По состоянию на 12 часов на Донбассе уже зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщил начальник пресс-службы ООС Павел Ковальчук, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сегодня по состоянию на 12 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня. Из них 20 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, - сообщил Ковальчук.

Как сообщили в штабе ООС, противник применил артиллерийские системы, противотанковые ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также сегодня в течение почти часа обстреливали Станицу Луганскую - по ней было выпущено 140 арт снарядов калибра 122 мм.

Добавим

За прошедшие сутки, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В течение этих суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 8 нарушений, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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