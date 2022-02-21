Утром зафиксирован 21 обстрел, Станицу Луганскую обстреливали в течение часа – штаб ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. По состоянию на 12 часов на Донбассе уже зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщил начальник пресс-службы ООС Павел Ковальчук, передает корреспондент УНН.
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“Сегодня по состоянию на 12 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня. Из них 20 с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, - сообщил Ковальчук.
Как сообщили в штабе ООС, противник применил артиллерийские системы, противотанковые ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также сегодня в течение почти часа обстреливали Станицу Луганскую - по ней было выпущено 140 арт снарядов калибра 122 мм.
Добавим
За прошедшие сутки, 20 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 80 нарушений, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В течение этих суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 8 нарушений, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.