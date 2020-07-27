В ООС повідомили, як каратимуть військових за порушення перемир’я

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КИЇВ. 27 липня. УНН. У разі навмисного порушення перемир'я до військовослужбовців буде застосовано дисциплінарне стягнення. Про це сказав під час брифінгу щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування командир батальйону, підполковник Олександр Яковенко, передає УНН.

"Щодо дисциплінарних стягнень – звичайно, якщо буде навмисне порушення, навмисна стрільба у сторону противника, то, звичайно, буде проведено розслідування і будуть покладені дисциплінарні стягнення. Якщо ні – ви ж розумієте, на передньому краї і посадки, трава висока, десь вночі звір якийсь, і постріл був здійснений. Тоді будемо розбиратись і відповідальності ніякої не буде", - сказав Яковенко.

Він підкреслив, що це все індивідуально і залежить від ситуації, що склалась.

"Ми готові виконати задачу всі – від рядового до генерала, яка поставлена політичним керівництвом", - додав командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

Нагадаємо, 27 липня опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил розпочався повний та всеосяжний режим припинення вогню. Однак вже сьогодні командувач ОС повідомив, що бойовики двічі порушили "режим тиші".

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