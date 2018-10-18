В ООС попередили про ускладнення руху на КПВВ "Новотроїцьке"

"На виконання рішення Уряду, з метою покращення умов перетину громадянами лінії зіткнення в районі операції Об'єднаних сил, тривають роботи з реконструкції та облаштування інфраструктури контрольного пункту в’їзду-виїзду "Новотроїцьке". Рух ускладнений, але безперебійний. Звертаємося до громадян враховувати інформацію про тимчасові ускладнення руху в межах цього дорожнього коридору в районі проведення операції Об'єднаних сил при плануванні своїх подорожей", - зазначили в прес-службі.



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В ООС також повідомили, що наразі на КПВВ йде підготовка фундаменту під зал очікування для більш комфортних умов перебування громадян. Зокрема будівельники асфальтують територію і проводять водопровідну систему.



Щоб пришвидшити проходження КПВВ, на його території працює мобільний прикордонний комплекс на базі спеціально обладнаного мікроавтобуса Fiat для перевірки паспортних документів.



Крім того, в ООС повідомили, що громадянам обов'язково слід звертати увагу на вказівки прикордонників відносно пересувань по території КПВВ, адже тривають тимчасові зміни напрямків руху внаслідок проведення монтажних робіт та перенесення модулів для проведення контрольних операцій.



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"КПВВ "Новотроїцьке", не зважаючи на масштабну перебудову, продовжує функціонувати в штатному режимі", - додала прес-служба ООС.



Нагадаємо, 13 жовтня через пункти пропуску на Донбасі прослідувало понад 40 тисяч осіб. Зокрема через “Новотроїцьке” прослідувало 7945 осіб та 1615 транспортних засобів. В результаті збільшення потоку на КПВВ утворилися черги з 250 автомобілів.