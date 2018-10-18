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В ООС предупредили об осложнениях движения на КПВВ "Новотроицкое"

В ООС предупредили об осложнениях движения на КПВВ "Новотроицкое"

Киев  •  УНН

 • 15460 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В Донецкой области продолжаются работы по обустройству КПВВ "Новотроицкое", из-за чего будет затруднено движение. Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил, передает УНН.

"Во исполнение решения Правительства, с целью улучшения условий пересечения гражданами линии соприкосновения в районе операции Объединенных сил, продолжаются работы по реконструкции и обустройству инфраструктуры контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое". Движение затруднено, но бесперебойное. Обращаемся к гражданам учитывать информацию о временных осложнениях движения в пределах этого дорожного коридора в районе проведения операции Объединенных сил при планировании своих путешествий", - отметили в пресс-службе. 

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В ООС также сообщили, что сейчас на КПВВ идет подготовка фундамента под зал ожидания для более комфортных условий пребывания граждан. В частности строители асфальтируют территорию и проводят водопроводную систему.

Чтобы ускорить прохождение КПВВ, на его территории работает мобильный пограничный комплекс на базе специально оборудованного микроавтобуса Fiat для проверки паспортных документов.

Кроме того, в ООС сообщили, что гражданам обязательно следует обращать внимание на указания пограничников относительно передвижений по территории КПВВ, ведь продолжаются временные изменения направлений движения вследствие проведения монтажных работ и переноса модулей для проведения контрольных операций.

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"КПВВ "Новотроицкое", несмотря на масштабную перестройку, продолжает функционировать в штатном режиме", - добавила пресс-служба ООС.

Напомним, 13 октября через пункты пропуска на Донбассе проследовало более 40 000 человек. В частности из-за "Новотроицкое" последовало 7945 человек и 1615 транспортных средств. В результате увеличения потока на КПВВ образовались очереди из 250 автомобилей.

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