В ООС предупредили об осложнениях движения на КПВВ "Новотроицкое"

"Во исполнение решения Правительства, с целью улучшения условий пересечения гражданами линии соприкосновения в районе операции Объединенных сил, продолжаются работы по реконструкции и обустройству инфраструктуры контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое". Движение затруднено, но бесперебойное. Обращаемся к гражданам учитывать информацию о временных осложнениях движения в пределах этого дорожного коридора в районе проведения операции Объединенных сил при планировании своих путешествий", - отметили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 270 авто собралось в очередях на КПВВ на Донбассе

В ООС также сообщили, что сейчас на КПВВ идет подготовка фундамента под зал ожидания для более комфортных условий пребывания граждан. В частности строители асфальтируют территорию и проводят водопроводную систему.



Чтобы ускорить прохождение КПВВ, на его территории работает мобильный пограничный комплекс на базе специально оборудованного микроавтобуса Fiat для проверки паспортных документов.



Кроме того, в ООС сообщили, что гражданам обязательно следует обращать внимание на указания пограничников относительно передвижений по территории КПВВ, ведь продолжаются временные изменения направлений движения вследствие проведения монтажных работ и переноса модулей для проведения контрольных операций.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КПВВ на Донбассе могут остаться без света из-за долгов



"КПВВ "Новотроицкое", несмотря на масштабную перестройку, продолжает функционировать в штатном режиме", - добавила пресс-служба ООС.



Напомним, 13 октября через пункты пропуска на Донбассе проследовало более 40 000 человек. В частности из-за "Новотроицкое" последовало 7945 человек и 1615 транспортных средств. В результате увеличения потока на КПВВ образовались очереди из 250 автомобилей.