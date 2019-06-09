В ООН звинуватив Білорусь у жорстокому поводженні з безробітними і наркоманами

“В останні кілька років Білорусь демонструє більшу готовність до співпраці з міжнародною правозахисною системою. Разом з тим влада все ще не відмовилися від смертної кари, вона жорстоко поводяться з безробітними і наркоманами, утискає журналістів і правозахисників, вводить додаткові обмеження в інтернеті”, — йдеться в доповіді.

Вона охоплює період з 1 травня 2018 року по 31 березня 2019 року. Доповідь обговорять на майбутній сесії Ради ООН з прав людини в кінці червня.

Документ підготовлений новим Спеціальним доповідачем Анаіс Марен. Вона прийшла до висновку, що в звітний період в країні не відбулося помітних поліпшень у сфері прав людини.

“Наприклад, як і раніше застосовується смертна кара. Немає ніяких зрушень в запобіганні катуванням та жорстокому поводженню, хоча за минулі роки по обом цим аспектам було винесено чимало рекомендацій”, — йдеться в доповіді.

Автор відзначає деякі позитивні зміни, наприклад скасування статті Кримінального кодексу, що встановлювала відповідальність за діяльність незареєстрованих організацій, і внесення поправок в закон про масові заходи, в тому, що стосується процедури повідомлення про проведення деяких зборів.

Експерт ООН побоюється, що при збереженні обмежувальної нормативно-правової бази і практики в країні можуть повторитися широкомасштабні репресії.

У доповіді вона висловила стурбованість “жорстким і карального” ставлення до наркоманів та безробітних. Наприклад, людей, затриманих за правопорушення, пов’язані з наркотиками, в тому числі дітей, засуджують до непропорційно тривалих термінів тюремного ув’язнення. Наркозалежних або безробітних батьків і матерів позбавляють батьківських прав.

До того ж, як зазначає Марен, безробітні зобов’язані платити за більш високим тарифом за комунальні послуги і змушені погоджуватися на будь-яку запропоновану їм роботу, щоб їх не відправили в лікувально-трудові профілакторії. З дискримінацією в Білорусі, пише Марен, стикаються також роми, представники сексуальних меншин і ВІЛ-інфіковані.

Окрема глава доповіді присвячена смертним вирокам в Білорусі, де за останні два з половиною десятиліття були страчені сотні людей.

“Смертну кару де-факто або де-юре скасували всі європейські країни, за винятком Білорусі, де за останні два з половиною десятиліття було страчено, згідно з оцінками, близько 400 осіб”, — сказала експерт.

Вона зазначила, що виконання смертних вироків в Білорусі тримається в секреті, а тому статистичні дані про кількість страчених осіб можуть бути не точними. Родичів, як правило, не інформують про час і обставини страти близьких, їм не повертають тіла страчених і не повідомляють про місце їх поховання. Таку практику Комітет ООН з прав людини визнав нелюдської.

Як повідомляв УНН, раніше в ООН склали доповідь про права людини в Північній Кореї.