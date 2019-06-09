В ООН обвинил Беларусь в жестоком обращении с безработными и наркоманами

“В последние несколько лет Беларусь демонстрирует большую готовность к сотрудничеству с международной правозащитной системой. Вместе с тем власти все еще не отказались от смертной казни, они жестоко обращаются с безработными и наркоманами, притесняют журналистов и правозащитников, вводят дополнительные ограничения в интернете”, — говорится в докладе.

Он охватывает период с 1 мая 2018 года по 31 марта 2019 года. Доклад обсудят на предстоящей сессии Совета ООН по правам человека в конце июня.

Документ подготовлен новым Специальным докладчиком Анаис Марэн. Она пришла к выводу, что в отчетный период в стране не произошло заметных улучшений в сфере прав человека.

“Например, по-прежнему применяется смертная казнь. Нет никаких сдвигов в предотвращении пыток и жестокого обращения, хотя за прошедшие годы по обоим этим аспектам было вынесено немало рекомендаций”, — говорится в докладе.

Автор отмечает некоторые положительные изменения, например отмену статьи Уголовного кодекса, устанавливавшую ответственность за деятельность незарегистрированных организаций, и внесение поправок в закон о массовых мероприятиях, в том, что касается процедуры уведомления о проведении некоторых собраний.

Эксперт ООН опасается, что при сохранении ограничительной нормативно-правовой базы и практики в стране могут повториться широкомасштабные репрессии.

В докладе она выразила обеспокоенность “жестким и карательного” отношения к наркоманам и безработным. Например, людей, задержанных за правонарушения, связанные с наркотиками, в том числе детей, приговариваются к несоразмерно длительным срокам тюремного заключения. Наркозависимых или безработных отцов и матерей лишают родительских прав.

К тому же, как отмечает Марэн, безработные обязаны платить по более высокому тарифу за коммунальные услуги и вынуждены соглашаться на любую предлагаемую им работу, чтобы их не отправили в лечебно-трудовые профилактории. С дискриминацией в Беларуси, пишет Марэн, сталкиваются также ромы, представители сексуальных меньшинств и ВИЧ-инфицированные.

Отдельная глава доклада посвящена смертным приговорам в Беларуси, где за последние два с половиной десятилетия были казнены сотни человек.

“Смертную казнь де-факто или де-юре отменили все европейские страны, за исключением Беларуси, где за последние два с половиной десятилетия было казнено, согласно оценкам, около 400 человек”, — сказала эксперт.

Она отметила, что исполнение смертных приговоров в Беларуси держится в секрете, а потому статистические данные о числе казненных лиц могут быть не точными. Родственников, как правило, не информируют о времени и обстоятельствах казни близких, им не возвращают тела казненных и не сообщают о месте их погребения. Такую практику Комитет ООН по правам человека признал бесчеловечной.

Как сообщал УНН, ранее в ООН составили доклад о правах человека в Северной Корее.

