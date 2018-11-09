В ООН заявили, вибори в Лівії можуть відбутися весною 2019 року

ukru
Ексклюзив
12:16 • 42345 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 103283 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 94659 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 86257 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 106293 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 119050 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 72987 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81760 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 155358 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224933 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
5.3 м/с
57 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 146564 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 124794 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 111855 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 105821 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 77591 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 103288 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 119053 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 155360 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 502421 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 582249 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 7504 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 49015 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 53736 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 190052 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 185246 перегляди
Актуальне
В ООН заявили, вибори в Лівії можуть відбутися весною 2019 року

В ООН заявили, вибори в Лівії можуть відбутися весною 2019 року

Київ • УНН

 • 8841 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президентські і парламентські вибори у Лівії можуть відбутися весною 2019 року. Про це повідомив у четвер спеціальний представник генерального секретаря ООН у Лівії Гасан Саламе, виступаючи на засіданні Ради Безпеки, присвяченому лівійському врегулюванню, передає УНН.

Він зазначив, що проведення конференції заплановано на перші тижні 2019 року. “Подальший електоральний процес повинен початися весною 2019 року”, — інформував Саламі. Він висловив думку, що Національна конференція дозволить всім сторонам висловити свою думку та підштовхне державні інститути до довгоочікуваного просування в політичному процесі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Син Каддафі заявив про наявність у нього доказів проти Саркозі

“Прийшов час дати широкому колу груп, що представляють лівійське населення, можливість зустрітися на лівійській землі без втручання ззовні, щоб знайти вихід із глухого кута, — вказав дипломат. — Вони хочуть рухатися вперед за допомогою національної конференції, і я згоден із тим, що це вихід”.

29 травня протиборчі лівійські фракції на переговорах, які відбулися під час Міжнародної конференції по Лівії під егідою ООН і головуванням президента Франції Еммануеля Макрона в Парижі, домовилися про проведення виборів у країні 10 грудня. Однак пізніше в зв’язку зі спалахом насильства в Лівії вибори вирішено було відкласти.

У даний час в Лівії діють два уряди: визнаний міжнародним співтовариством уряд національної згоди Фаїза Сараджа в Тріполі і кабінет на сході країни, який виступає разом із Палатою представників і підтримується Лівійською національною армією на чолі з фельдмаршалом Халіфою Хафтаром. Досі спроби сторін прийти до остаточного врегулювання в рамках політичної угоди не принесли результатів.

Як раніше інформував УНН, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликає до зниження напруженості в районі так званого нафтового півмісяця в Лівії і вважає, що природними ресурсами має розпоряджатися визнанний міжнародним співтовариством Уряд національної злагоди Фаїза Сараджа, що базується в Тріполі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$267.65
Brent
$71.97
Bitcoin
$87,701.90
S&P 500
$5,751.38
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,055.11
Ethereum
$2,082.08