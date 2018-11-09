В ООН заявили, вибори в Лівії можуть відбутися весною 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президентські і парламентські вибори у Лівії можуть відбутися весною 2019 року. Про це повідомив у четвер спеціальний представник генерального секретаря ООН у Лівії Гасан Саламе, виступаючи на засіданні Ради Безпеки, присвяченому лівійському врегулюванню, передає УНН.
Він зазначив, що проведення конференції заплановано на перші тижні 2019 року. “Подальший електоральний процес повинен початися весною 2019 року”, — інформував Саламі. Він висловив думку, що Національна конференція дозволить всім сторонам висловити свою думку та підштовхне державні інститути до довгоочікуваного просування в політичному процесі.
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“Прийшов час дати широкому колу груп, що представляють лівійське населення, можливість зустрітися на лівійській землі без втручання ззовні, щоб знайти вихід із глухого кута, — вказав дипломат. — Вони хочуть рухатися вперед за допомогою національної конференції, і я згоден із тим, що це вихід”.
29 травня протиборчі лівійські фракції на переговорах, які відбулися під час Міжнародної конференції по Лівії під егідою ООН і головуванням президента Франції Еммануеля Макрона в Парижі, домовилися про проведення виборів у країні 10 грудня. Однак пізніше в зв’язку зі спалахом насильства в Лівії вибори вирішено було відкласти.
У даний час в Лівії діють два уряди: визнаний міжнародним співтовариством уряд національної згоди Фаїза Сараджа в Тріполі і кабінет на сході країни, який виступає разом із Палатою представників і підтримується Лівійською національною армією на чолі з фельдмаршалом Халіфою Хафтаром. Досі спроби сторін прийти до остаточного врегулювання в рамках політичної угоди не принесли результатів.
Як раніше інформував УНН, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликає до зниження напруженості в районі так званого нафтового півмісяця в Лівії і вважає, що природними ресурсами має розпоряджатися визнанний міжнародним співтовариством Уряд національної злагоди Фаїза Сараджа, що базується в Тріполі.