В ООН заявили, вибори в Лівії можуть відбутися весною 2019 року

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президентські і парламентські вибори у Лівії можуть відбутися весною 2019 року. Про це повідомив у четвер спеціальний представник генерального секретаря ООН у Лівії Гасан Саламе, виступаючи на засіданні Ради Безпеки, присвяченому лівійському врегулюванню, передає УНН.