Генсек ООН закликав повернути контроль над природними ресурсами у Лівії Урядові національної злагоди
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликає до зниження напруженості в районі так званого нафтового півмісяця в Лівії і вважає, що природними ресурсами має розпоряджатися визнанний міжнародним співтовариством Уряд національної злагоди Фаїза Сараджа, що базується в Тріполі. Про це в середу йдеться в заяві офіційного представника генсека ООН Стефана Дюжарріка, передає УНН.
“Генеральний секретар стурбований останніми подіями у районі нафтового півмісяця в Лівії, — йдеться в повідомленні. — Він закликає до деескалації та поверненню всіх природних ресурсів, їх видобутку і прибутку від них під контроль визнаних влади Лівії”.
Нагадаємо, 14 червня найбільші в країні експортні термінали Рас-Лануф і Ес-Сидр піддалися штурму формувань польового командира Ібрагіма аль-Джадран, яким вдалося зайняти порти, вибивши звідти підрозділи Лівійської національної армії під командуванням фельдмаршала Халіфи Хафтара. Підтримку наступаючим бандам, як повідомлялося, надали пов’язані з “Аль-Каїдою” ісламістські “Бригади оборони Бенгазі” і ряд радикальних формувань зі півдня Лівії, у тому числі члени чадської опозиції, яка давно облаштувалася в Лівії. Сам аль-Джадран оголосив у поширеному відеозвернення про початок операції, спрямованої “на порятунок народу нафтового півмісяця від гніту і утисків”. Через тиждень сили ЛНА видворили бойовиків із регіону.
Як повідомило агентство Xinhua, в понеділок ЛНА оголосила, що збирається передати порти і родовища нафтового півмісяця структурі, яка контролюється тимчасовим урядом на сході країни.