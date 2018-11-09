Выборы в Ливии могут состояться весной 2019 года
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президентские и парламентские выборы в Ливии могут состояться весной 2019 года. Об этом сообщил в четверг специальный представитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе, выступая на заседании Совета Безопасности, посвященном ливийскому урегулированию, передает УНН.
Проведение конференции запланировано на первые недели 2019 года. “Последующий электоральный процесс должен начаться весной 2019 года”, — сообщил Саламе. Он выразил мнение, что Национальная конференция позволит всем сторонам выразить свое мнение и подтолкнет государственные институты к долгожданному продвижению в политическом процессе.
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“Пришло время дать широкому кругу групп, представляющих ливийское население, возможность встретиться на ливийской земле без вмешательства извне, чтобы найти выход из тупика, — констатировал дипломат. — Они хотят двигаться вперед посредством национальной конференции, и я согласен с тем, что это выход”.
29 мая противоборствующие ливийские фракции на переговорах, которые состоялись во время Международной конференции по Ливии под эгидой ООН и председательством президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже, договорились о проведении выборов в стране 10 декабря. Однако позже в связи со вспышкой насилия в Ливии выборы решено было отложить.
В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и кабинет на востоке страны, который выступает совместно с Палатой представителей и поддерживается Ливийской национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. До сих пор попытки сторон прийти к окончательному урегулированию в рамках политического соглашения не принесли результатов.
Как ранее информировал УНН, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает к снижению напряженности в районе так называемого нефтяного полумесяца в Ливии и считает, что природными ресурсами должен распоряжаться признании международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа, базирующаяся в Триполи.