В ООН заявили, що закон про українську мову все ще викликає занепокоєння

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, незважаючи на ряд позитивних зрушень, як і раніше, викликає занепокоєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на Моніторингову місію ООН з прав людини.

“Незважаючи на ряд позитивних зрушень, закон все ще має низку проблем з огляду на права людини. Закон регулює використання української мови як єдиної державної мови у багатьох сферах суспільного життя, але не регулює використання мов меншин. За відсутності оновленого законодавства про меншини, ряд положень закону, які вже застосовуються, можуть поставити під загрозу права меншин”, — йдеться у повідомленні.

В ООН закликали Кабінет міністрів та Парламент України розробити закон про реалізацію прав національних меншин та корінних народів без невиправданих затримок та шляхом інклюзивних консультацій з представниками національних меншин та корінних народів.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 25 квітня 2019 року ухвалила закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Раніше УНН писав, що Велика Палата Конституційного суду України перейшла до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо конституційності мовного закону.

Також нагадаємо, розгляд справи КСУ почав ще 7 липня.

Зазначимо, що автори клопотання стверджують, що оспорюваний закон не відповідає низці приписів Конституції України, оскільки він спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин України, дискримінацію громадян за мовними ознаками. Окрім цього, на переконання народних депутатів України, законом порушено конституційні права громадян, а саме право на використання і захист рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України; звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод, повідомили у КСУ.

Також суб’єкт права на конституційне подання також вважає, що закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення законів, що “ставить під загрозу застосування такого невід’ємного елементу принципу верховенства права, як принцип правової визначеності”.

Українські Національні Новини

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