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В ООН заявили, что закон об украинском языке все еще вызывает беспокойство

В ООН заявили, что закон об украинском языке все еще вызывает беспокойство

Киев  •  УНН

 • 24737 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Закон Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, несмотря на ряд положительных сдвигов, по-прежнему вызывает беспокойство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговую миссию ООН по правам человека.

"Несмотря на ряд положительных сдвигов, закон все еще имеет ряд проблем с учетом права человека. Закон регулирует использование украинского языка как единственного государственного языка во многих сферах общественной жизни, но не регулирует использование языков меньшинств. При отсутствии обновленного законодательства о меньшинствах, ряд положений закона, которые уже применяются, могут поставить под угрозу права меньшинств", - говорится в сообщении.

В ООН призвали Кабинет министров и парламент Украины разработать закон о реализации прав национальных меньшинств и коренных народов без неоправданных задержек и путем инклюзивных консультаций с представителями национальных меньшинств и коренных народов.

Напомним, что Верховная Рада Украины 25 апреля 2019 года приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Ранее УНН писал, что Большая Палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части пленарного заседания для принятия решения по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности языкового закона.

Также напомним, рассмотрение дела КСУ начал еще 7 июля.

Отметим, что авторы ходатайства утверждают, что оспариваемый закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины, поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам. Кроме этого, по убеждению народных депутатов Украины, законом нарушены конституционные права граждан, а именно право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины; сужено содержание и объем существующих прав и свобод, сообщили в КСУ.

Субъект права на конституционное представление также считает, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов, что "ставит под угрозу применения такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права, как принцип правовой определенности".

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