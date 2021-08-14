В ООН закликали "Талібан" негайно припинити наступ проти урядових сил Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав бойовиків Талібану негайно припинити наступ на урядові сили і повернутися за стіл переговорів "в дусі доброї волі в інтересах Афганістану і їх держави". Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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"Афганістан виходить з-під контролю. З кожним днем конфлікт забирає все більше життів мирних жителів, особливо жінок і дітей. Я нагадую всім сторонам про їх обов'язки захищати мирних жителів і закликаю Талібан негайно припинити наступ і повернутися за стіл переговорів", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Глава ООН зазначив, що бої між Талібаном і афганськими силами безпеки за контроль над містами "завдали величезної шкоди".
"Щонайменше 241 тисяча людей були змушені тікати зі своїх будинків... Лікарні переповнені. Продовольство і медикаменти скорочуються. Дороги, мости, школи, клініки та інші важливі об'єкти інфраструктури руйнуються, - додав він. - Подальший конфлікт буде означати триваючу бійню".
Гутерріш додав, що він "глибоко стурбований" повідомленнями про те, що Талібан вводить серйозні обмеження прав людини в районах, що знаходяться під їх контролем, особливо по відношенню до жінок і журналістів.
Глава ООН закликав міжнародне співтовариство дати зрозуміти талібам, що захоплення влади за допомогою військової сили буде "програшною позицією".
Додамо
Зараз під контролем бойовиків "Талібану" знаходиться вже більша частина території Афганістану. Ісламісти захопили регіони Герат, Кандагар, Газні і сусідню з Кабулом провінцію Логар.
На тлі стрімкого наступу талібів країни Заходу закривають свої дипломатичні представництва в Кабулі і евакуюють персонал.
Так, представник Державного департаменту США заявив про "скорочення" персоналу американського диппредставництва в Кабулі.
Голова МЗС Німеччини Хайко Маас оголосив про скорочення чисельності посольства ФРН в Кабулі до "абсолютного мінімуму".
Про тимчасове закриття свого посольства в Афганістані повідомили в Данії. Аналогічне рішення ухвалив уряд Норвегії.