В ООН закликали "Талібан" негайно припинити наступ проти урядових сил Афганістану

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав бойовиків Талібану негайно припинити наступ на урядові сили і повернутися за стіл переговорів "в дусі доброї волі в інтересах Афганістану і їх держави". Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.