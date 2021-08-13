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Німеччина скоротить чисельність посольства в Афганістані через наступ талібів

Німеччина скоротить чисельність посольства в Афганістані через наступ талібів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Німеччина вивезе німецьких дипломатів зі свого посольства в Кабулі (Афганістан) через наступ бойовиків ісламістського радикального руху “Талібан”. Про це повідомляє видання Spiegel, передає УНН.

Деталі

Як заявив глава міністерства закордонних справ ФРН Хайко Маас, дипломатів вивезуть з Кабула до Німеччини чартерними рейсами, два з яких заплановані до кінця серпня.

Цими рейсами також вивезуть афганців, які допомагали в роботі громадянам ФРН. Тим, у кого немає віз, їх оформлять вже у Німеччині.

Глава МЗС ФРН також закликав інших співгромадян, які перебувають в гарячих точках Афганістану покинути країну, оскільки таліби захоплюють все більше регіональних центрів в Афганістані.

За словами Мааса, Берлін погодить подальші заходи зі своїми міжнародними партнерами в найближчі дні.

Додамо

На даний момент бойовики "Талібану" контролюють багато ключовими міст в Афганістані.

У четвер увечері терористична група заявила, що взяла під свій контроль друге за величиною місто країни Кандагар після захоплення офісу губернатора та інших адміністративних будівель в місті. На даний момент терористична група захопила 12 столиць провінцій країни.

Агентства ООН в п'ятницю попередило про гуманітарну катастрофу в Афганістані, через наступ Талібану, що змушує десятки тисяч людей покинути свої будинки на тлі поширеного голоду.

Крім того, західні посольства готуються відправити війська для допомоги в евакуації персоналу.

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