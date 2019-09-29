В ООН закликали Росію скасувати заборону Меджлісу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Моніторингова місія ООН з прав людини закликає Російську Федерацію виконати постанову суду ООН і скасувати заборону Меджлісу. Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці в Facebook Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, передає УНН.
“Три роки тому, 29 вересня 2016 року, Верховний Суд Російської Федерації залишив у силі рішення про заборону Меджлісу, яке раніше прийняв Верховний Суд Криму. В результаті, Меджліс, представницький орган кримських татар, не може виконувати свої функції й дотепер. Ситуація триває попри рішення Міжнародного суду ООН”, — йдеться в повідомленні.
У місії нагадали, що у 2017 році суд ООН дійшов висновку, що Російська Федерація має утриматися від обмежувань представницьких органів кримських татар, зокрема, Меджлісу.
“Ми закликаємо Російську Федерацію виконати постанову суду ООН і скасувати заборону Меджлісу”, — наголосили в місії.
Як повідомляв УНН, цього тижня в окупованому Криму прийшли з обшуками до глави регіонального Меджлісу.