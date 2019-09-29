В ООН призвали Россию отменить запрет Меджлиса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывает Российскую Федерацию выполнить постановление суда ООН и отменить запрет Меджлиса. Об этом говорится в сообщении на официальной странице в Facebook Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, передает УНН.
"Три года назад, 29 сентября 2016 года, Верховный Суд Российской Федерации оставил в силе решение о запрете Меджлиса, что ранее принял Верховный Суд Крыма. В результате, Меджлис, представительный орган крымских татар, не может выполнять свои функции до сих пор. Ситуация продолжается несмотря на решение Международного суда ООН", - говорится в сообщении.
В миссии напомнили, что в 2017 году суд ООН пришел к выводу, что Российская Федерация должна воздержаться от ограничиваемых представительных органов крымских татар, в частности, Меджлиса.
"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить постановление суда ООН и отменить запрет Меджлиса", - отметили в миссии.
Как сообщал УНН, на этой неделе в оккупированном Крыму пришли с обысками к главе регионального Меджлиса.