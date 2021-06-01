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В ООН стурбовані умовами для медичних працівників в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Через кризу, викликану коронавірусною хворобою, в Україні значно погіршилися умови для роботи лікарів, що сприяє нестачі працівників охорони здоров’я та, відповідно, погіршенню здоров’я населення. Про це йдеться у звіті щодо ситуації з дотриманням прав людини в Україні від моніторингової місії ООН з прав людини, передає УНН.

В ООН стурбовані умовами для медичних працівників в Україні

Деталі

За даними звіту, 83% медичних працівників в Україні складають жінки. Через коронавірусну кризу, ММПЛУ ( Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні — ред.) докладно розглянула стан медичної галузі в державі, та виявила наступні проблеми: нестачу належної винагороди, яка забезпечує задовільний життєвий рівень, брак умов праці відповідно до вимог безпеки та гігієни, та недостатній соціальний захист.

Цитата

“Відсутніми є також механізми ефективного залучення працівниць і працівників охорони здоров’я до прийняття рішень. Погіршення умов праці призводить до нестачі працівників і працівниць охорони здоров’я в Україні, що, в свою чергу, негативно позначається на праві населення на здоров’я”, — йдеться у звіті.

Додамо

Після відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова, в Україні почали закривати інфекційні відділення.

Так, у Миколаєві, в результаті позбавлення фінансування, закривають єдину в області відбудовану лікарню, яка спеціалізується на інфекційних захворюваннях.

Заслужений лікар України, головний інфекціоніст Ольга Голубовська пояснила, що причиною закриття лікарень в Україні є не аргументовані вимоги в Офісі президента.

Крім цього, Голубовська в ефірі програми “Свобода слова” Савіка Шустера заявила, що колишній санітарний лікар Віктор Ляшко відмовлявся допускати медиків до підготовки вакцинації в Україні, що спровокувало провал кампанії через відсутність в МОЗ компетентних фахівців в області медицини.

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