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В ООН обеспокоены условиями для медицинских работников в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Из-за кризиса, вызванного коронавирусной болезнью, в Украине значительно ухудшились условия для работы врачей, что способствует недостатку работников здравоохранения и, соответственно, ухудшению здоровья населения. Об этом говорится в отчете о ситуации с соблюдением прав человека в Украине от мониторинговой миссии ООН по правам человека, передает УНН.

В ООН обеспокоены условиями для медицинских работников в Украине

Детали

По данным отчета, 83% медицинских работников в Украине составляют женщины. Из-за коронавирусного кризиса, ММПЧУ (Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине — ред.) подробно рассмотрела состояние медицинской отрасли в государстве, и выявила следующие проблемы: недостаток надлежащего вознаграждения, которое обеспечивает удовлетворительный жизненный уровень, отсутствие условий труда в соответствии с требованиями безопасности и гигиены и недостаточную социальную защиту.

Цитата

“Отсутствовали также механизмы эффективного привлечения работниц и работников здравоохранения к принятию решений. Ухудшение условий труда приводит к недостатку работников и работниц здравоохранения в Украине, что, в свою очередь, негативно сказывается на праве населения на здоровье”, — говорится в отчете.

Добавим

После отставки министра здравоохранения Максима Степанова, в Украине начали закрывать инфекционные отделения.

Так, в Николаеве, в результате лишения финансирования, закрывают единственную в области восстановленную больницу, которая специализируется на инфекционных заболеваниях.

Заслуженный врач Украины, главный инфекционист Ольга Голубовская объяснила, что причиной закрытия больниц в Украине являются не аргументированные требования в Офисе президента.

Кроме этого, Голубовская в эфире программы “Свобода слова” Савика Шустера заявила, что бывший санитарный врач Виктор Ляшко отказывался допускать медиков к подготовке вакцинации в Украине, что спровоцировало провал кампании из-за отсутствия в Минздраве компетентных специалистов в области медицины.

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