В ООН сьогодні розглянуть проект посиленої резолюції по Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Генасамблея ООН у понеділок, 7 грудня, розгляне проєкт посиленої резолюції “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів”. Про це інформує постійне представництво Україїни в ООН, передає УНН.
“Сьогодні ГА ООН розгляне проєкт резолюції “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів”, — інформують в представицтві.
Зазначається, що розгляд документа проходитиме з 17:00 по 20:00 за київським часом.
Нагадаємо, 18 листопада посилений проект резолюції щодо прав людини на території тимчасово окупованого Криму пройшов голосування у третьому комітеті Генассамблеї ООН.
Документ підготовлено на основі двох останніх доповідей Генерального секретаря ООН, представлених на вимогу Генасамблеї, в яких задокументовані численні факти масових порушень прав людини на окупованих територіях.
Ключовими елементами оновленого проєкта резолюції стали заклик до міжнародного співтовариства до посилення взаємодії, зокрема у рамках міжнародних платформ, задля тиску на РФ з метою змушення її до виконання міжнародних зобов’язань як держави-окупанта.