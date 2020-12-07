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В ООН сьогодні розглянуть проект посиленої резолюції по Криму

В ООН сьогодні розглянуть проект посиленої резолюції по Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Генасамблея ООН у понеділок, 7 грудня, розгляне проєкт посиленої резолюції “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів”. Про це інформує постійне представництво Україїни в ООН, передає УНН.

“Сьогодні ГА ООН розгляне проєкт резолюції “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів”, — інформують в представицтві.

Зазначається, що розгляд документа проходитиме з 17:00 по 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, 18 листопада посилений проект резолюції щодо прав людини на території тимчасово окупованого Криму пройшов голосування у третьому комітеті Генассамблеї ООН.

Документ підготовлено на основі двох останніх доповідей Генерального секретаря ООН, представлених на вимогу Генасамблеї, в яких задокументовані численні факти масових порушень прав людини на окупованих територіях.

Ключовими елементами оновленого проєкта резолюції стали заклик до міжнародного співтовариства до посилення взаємодії, зокрема у рамках міжнародних платформ, задля тиску на РФ з метою змушення її до виконання міжнародних зобов’язань як держави-окупанта.

Українські Національні Новини

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